Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) hat dem Kabinett am Dienstag den endgültigen Jahresabschluss für den Haushalt 2021 vorgelegt. Insgesamt wurde eine Rekordsumme von 15,26 Milliarden Euro ausgegeben. «Nach 2020 war auch der Haushalt 2021 geprägt durch die Corona-Pandemie», erklärte Richter. Neben vielen spezifischen Ausgaben im Zusammenhang mit der Pandemie sei 2021 auch ein Sondervermögen aufgelegt worden, um die Corona-Auswirkungen abzufedern.

Das Corona-Sondervermögen umfasste allein 1,99 Milliarden Euro. Weitere 1,3 Milliarden Euro fielen für corona-spezifischen Ausgaben an. Unter Abzug dieser Sonderfaktoren lagen die Gesamtausgaben bei knapp 12 Milliarden Euro.

Dieses Ergebnis ist laut Richter ein Orientierungspunkt für einen ausgeglichenen Haushalt der kommenden Jahre. «Eine solide Finanzpolitik erfordert es, realistisch zu bleiben. Dazu gehört nicht nur die Frage, was man sich leisten, sondern auch umsetzen kann.»

Für den Haushalt 2023 will der Finanzminister deshalb 2021 als Ausgangsbasis nehmen. «Wir werden damit gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf 2022 rund 1 Milliarde Euro weniger zur Verfügung haben.»

Die Ausgaben beim noch nicht verabschiedeten Haushalt 2022 liegen bei mehr als 13 Milliarden Euro - in den nächsten Jahren könnte Sachsen-Anhalt nach der Vorgabe des Finanzministers also ein Sparkurs bevorstehen.

In diesem Jahr dringen die Landtagsfraktionen der Koalition jedoch darauf, eigene Wünsche durchzusetzen. Die SPD will mehr Landesgeld für die Schulsozialarbeit. Die FDP möchte freie Schulen stärker unterstützen. Die CDU pocht auf mehr Geld für die Sanierung von Kreisstraßen. In einer Sitzung des Finanzausschuss des Landtags am Mittwoch soll der Haushalt 2022 finalisiert werden.