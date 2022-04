Der Senat der Martin-Luther-Universität in Halle hat am Mittwoch ein massives Sparpaket beschlossen. «Das Ergebnis der geheimen Abstimmung lautet 13 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen. Es gab keine Enthaltungen», schrieb eine Sprecherin der Uni am Abend. Der Beschluss sieht unter anderem die Streichung von etwa 4000 von rund 21 000 Studienplätzen vor, 25 der rund 355 Professuren sind bedroht. Zudem könnten ganze Studiengänge von derzeit 260 Angeboten wegfallen. Insgesamt sollen so knapp acht Millionen Euro bis 2030 gespart werden.

Mit dem Beschlusspapier geht das Rektorat der Uni nun in Verhandlungen mit der Landesregierung zu Personal- und Strukturveränderungen. «Das heute beschlossene Papier wird dem Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt vorgelegt», hieß es dazu in einem Uni-Schreiben.

«Das ist der erste wichtige Schritt auf dem Weg, wieder finanziell handlungsfähig zu werden und perspektivisch Gestaltungsräume für die Entwicklung von Forschung und Lehre zu gewinnen», sagte Rektor Christian Tietje nach der Abstimmung. Es folge nun die nötige Profilschärfung im Rahmen der beschlossenen Personalressourcen. «Wir werden diesen Schritt gemeinsam mit dem Land gehen, dafür haben wir die nächsten zwei Jahre Zeit», so Tietje.