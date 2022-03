In Thüringen wird es keinen Doppelhaushalt für die kommenden beiden Jahre bis zur Landtagswahl 2024 geben. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) scheiterte am Dienstag im Kabinett mit ihrem Projekt. «Ich habe den Vorschlag nicht durchbekommen», sagte Taubert nach einer Haushaltsklausur der Regierung in Erfurt. Es werde damit zunächst nur ein Etat für 2023 aufgestellt, der Anfang September dem Landtag vorgelegt werden solle.

In den Tagen zuvor hatte die Staatskanzlei noch erklärt, es habe eine Verständigung auf einen Doppelhaushalt gegeben und in der Klausur gehe es vor allem um die Grundzüge und den Zeitplan. Taubert begründete die überraschende Entscheidung mit den Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine, aber auch mit einem höheren Finanzierungsbedarf der Ministerien. Darum sollen aus der Rücklage des Landes 165 Millionen Euro mehr zur Finanzierung des nächsten Haushalts genommen werden, als von ihr vorgesehen.