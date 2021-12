Fischerhude: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Täter

Die Polizei sucht nach dem Auffinden zweier Leichen in einem Wohnhaus im niedersächsischen Fischerhude weiter nach dem mutmaßlichen Täter. Es werde intensiv gefahndet. Der Verdacht richte sich gegen einen namentlich bekannten, aber flüchtigen Mann, teilte die Staatsanwaltschaft Verden am Mittwoch mit. Die Polizei fand am Dienstagabend die Leichen eins 56-jährigen Mannes und einer 73-jährigen Frau in einem Wohnhaus in Fischerhude (Kreis Verden). Zuvor war eine 53-jährige Frau von einem Mann schwer verletzt worden. Dabei soll eine Schusswaffe eingesetzt worden sein. Für die weiteren Ermittlungen richte die Polizeiinspektion Verden/Osterholz eine Mordkommission ein.

