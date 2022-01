Fliegerbombe gefunden: Evakuierung in Mannheim hat begonnen

Wegen des Funds einer 250 Kilogramm schweren Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg müssen Anwohnerinnen und Anwohner des Stadtteils Almenhof in Mannheim ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Die Evakuierung habe um etwa 8.00 Uhr begonnen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Die Betroffenen seien bereits am Freitagabend sensibilisiert worden. Derzeit würden Lautsprecherdurchsagen in dem Stadtteil durchgeführt. Für die Zeit der Entschärfung stehe den Betroffenen in einem Gymnasium ein Betreuungsraum zur Verfügung. Es handle sich um rund 1000 Personen, die betroffen seien, sagte ein Sprecher der Mannheimer Feuerwehr.

Während der Maßnahmen sind laut Polizeiangaben Straßenzüge, die sich im Umkreis von 300 Metern um die Fundstelle befinden, für den Verkehr gesperrt. Auch der öffentliche Nahverkehr werde eingeschränkt.

Die Bombe war am Freitag bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände gefunden worden, wie die Stadt mitteilte. Um 11.00 Uhr soll die Entschärfung der Bombe beginnen.