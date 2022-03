«Rostock hilft»: Probleme für Flüchtlinge in Hansemesse

Flucht «Rostock hilft»: Probleme für Flüchtlinge in Hansemesse

Die Hilfsorganisation «Rostock hilft» hat auf die schwierige Situation in der Rostocker Hansemesse hingewiesen, die zentraler Anlaufpunkt für Flüchtlinge aus der Ukraine ist. So gebe es mit Blick auf die Corona-Problematik kein geeignetes Hygienekonzept, sagte die Sprecherin der Organisation, Christin Voss, am Donnerstag. «Es muss jetzt eine Lösung gefunden werden.»

Nach ihren Angaben ist in der Halle lediglich ein Bereich mit Baugittern abgetrennt, dort seien die infizierten Flüchtlinge untergebracht. Die nicht infizierten Menschen könnten so nicht ausreichend geschützt werden. Angaben der Stadt über die Zahl der Infizierten lagen zunächst nicht vor.

Als Alternative schlägt die Hilfsorganisation vor, eine zweite Halle anzumieten, wo infizierte Flüchtlinge unter ausreichenden hygienischen Bedingungen untergebracht werden können. Auch könnte die Hansemesse selbst mit den vorinstallierten flexiblen Trennwänden geteilt werden.

Die Hansemesse war jüngst zum zentralen Anlaufpunkt in Mecklenburg-Vorpommern für Flüchtlinge aus der Ukraine benannt worden. Die Menschen sollen nach ein oder zwei Tagen Aufenthalt von dort aus im Land weiterverteilt werden. Früheren Angaben zufolge plant die Stadt mit einer Kapazität von maximal 1200 Menschen.

Voss berichtete weiter, dass sich ehrenamtliche Helfer zunehmend überfordert fühlten. Sie seien teilweise in Zwölf-Stunden-Schichten eingeteilt und manche bräuchten selbst psychologische Hilfe. Auch klagten die Helfer über fehlende fachliche Einarbeitung in die Problematik. Manche Übersetzer müssten Dinge übersetzen, auf die sie nicht ausreichend vorbereitet seien, sagte Voss.