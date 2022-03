In Thüringen sind binnen einer Woche ungefähr so viele Ukraine-Flüchtlinge angekommen wie erwartet. Rund 6700 Kriegsflüchtlinge verzeichnete das Landesverwaltungsamt bis Donnerstagmittag, wie ein Sprecher sagte. Eine Woche zuvor hatte die Zahl noch bei rund 3000 gelegen. Die Behörde ging zuletzt davon aus, dass pro Woche bis zu 4000 Menschen in den Freistaat kommen könnten.

Rund 1000 der nun gezählten Menschen seien zwar in den Kommunen angekommen, aber noch nicht offiziell registriert, sagte der Sprecher. Die Registrierung dauere pro Person etwa 40 Minuten. Auch seien viele Privatreisende mit Touristenvisum nicht eingerechnet.

Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) hatte zuletzt mit 10.000 ukrainischen Flüchtlingen in den nächsten Wochen gerechnet. Er nannte auch Prognosen von rund 30.000 Flüchtlingen in Thüringen im Laufe des Jahres nicht «lebensfern».

Die Zahl der in Deutschland neu angekommenen Flüchtlinge habe sich zuletzt deutlich reduziert, sagte der Sprecher weiter. Da die Menschen sich an den großen Bahnhöfen aussuchen könnten, in welche Region sie weiterreisen wollen, wählten viele wohl eher nicht Ziele in Thüringen. Stattdessen stiegen die Menschen wohl eher in Busse, die in Metropolen wie Berlin, Hamburg oder München fahren würden.