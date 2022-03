Autos mit ukrainischen Kennzeichen sind temporär von der Vignettenpflicht auf Autobahnen sowie von der Streckenmaut in Österreich ausgenommen. Das teilte der Autobahnbetreiber Asfinag am Freitag mit. Auch Fahrzeuge, die Flüchtlinge aus der Ukraine transportierten, benötigten ähnlich wie humanitäre Hilfstransporte keine Vignette. Sie müssten lediglich vor Antritt der Fahrt eine Mautbefreiung auf der Website der Asfinag beantragen. «Gerade in Zeiten wie diesen ist es von größter Bedeutung, den Menschen in der Ukraine rasch und unkompliziert zu helfen», sagte Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne).

