Vier Wochen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine hat der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte etwa 1500 Flüchtlinge von dort aufgenommen. Mehr als 90 Prozent dieser Menschen sind privat bei Freunden, Verwandten oder von Helfern in Wohnungen untergebracht worden, wie ein Sprecher des Kreises am Donnerstag in Neubrandenburg sagte. Etwa 110 geflüchtete Menschen lebten derzeit in Gemeinschaftsunterkünften, wie in Altentreptow, Neubrandenburg oder einer Jugendherberge in Waren.

Dabei handelt es sich zum überwiegenden Teil um Frauen und Kinder. Um genügend Unterkünfte für weitere Flüchtlinge zu haben, seien auch Hotels in Waren und bei Neubrandenburg angemietet worden. Die Versorgung der Flüchtlinge sei gewährleistet. Sie würden bei Ankunft wegen Corona PCR-gestet. In einem Fall gab es dabei 13 positive Patienten, die sofort isoliert werden konnten.

Zusätzlich stehen etwa 680 Plätze in Notunterkünften wie Turnhallen bereit. Dort sollen Menschen maximal 48 Stunden bleiben. Die Seenplatte ist der mit Abstand größte unter den sechs Kreisen im Nordosten. Der Krieg in der Ukraine hatte am 24. Februar begonnen.