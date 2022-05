Zehn Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs nimmt die Zahl der ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainer in Sachsen weiter ab. In der vergangenen Woche kamen täglich im Schnitt nur noch 42 Vertriebene in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaats unter, wie die Landesdirektion am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Anfang März waren es noch knapp 400 am Tag.