Flughafen Frankfurt: Weihnachtsverkehr problemlos abgelaufen

Am Weihnachtswochenende ist der Reiseverkehr am größten deutschen Flughafen in Frankfurt problemlos und ruhig verlaufen. Auch am zweiten Weihnachtstag laufe alles im Rahmen, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport am Sonntag. Zuvor hatte Fraport mitgeteilt, dass nach einem regen Reisebetrieb bis zum Mittag des Heiligabends im weiteren Verlauf und am ersten Weihnachtstag eher wenig los gewesen sei.

Um die geltenden Abstandsregeln und die Maskenpflicht durchzusetzen, war Fraport zufolge ausreichend Personal im Einsatz. «Die meisten Gäste halten sich ohnehin daran», sagte der Sprecher. Für die kommenden Tage bis zum Jahreswechsel prognostizierte er wie üblich ein etwas geringeres Passagieraufkommen als an den Weihnachtstagen. «Wir lassen das Jahr ruhig ausklingen», so der Sprecher.