Ein Passagierflugzeug am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER). Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Über eine Million Fluggäste am BER im März 2022

Flughafen Über eine Million Fluggäste am BER im März 2022

Im März haben zum ersten Mal in diesem Jahr wieder mehr als eine Million Menschen den Hauptstadtflughafen BER genutzt. Insgesamt landeten und starteten im vergangenen Monat 12.500 Maschinen mit 1,3 Millionen Passagieren, wie die Flughafengesellschaft am Donnerstag mitteilte. Das waren den Angaben zufolge 2500 Maschinen und 350.000 Menschen mehr als im Februar 2022. Im März 2021 seien es nur 4000 Maschinen und 220.300 Passagiere gewesen. Vor der Pandemie im März 2019 zählten die damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld zusammen 2,9 Millionen Fluggäste.

Im März haben zum ersten Mal in diesem Jahr wieder mehr als eine Million Menschen den Hauptstadtflughafen BER genutzt. Insgesamt landeten und starteten im vergangenen Monat 12.500 Maschinen mit 1,3 Millionen Passagieren, wie die Flughafengesellschaft am Donnerstag mitteilte. Das waren den Angaben zufolge 2500 Maschinen und 350.000 Menschen mehr als im Februar 2022. Im März 2021 seien es nur 4000 Maschinen und 220.300 Passagiere gewesen. Vor der Pandemie im März 2019 zählten die damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld zusammen 2,9 Millionen Fluggäste.

Das am 24. März 2022 in Betrieb genommene Terminal 2 des BER habe 26.800 Passagiere gezählt. Hier landen und starten vor allem Maschinen der Fluggesellschaft Ryanair. Insgesamt seien in den ersten drei Monaten dieses Jahres rund drei Millionen Menschen über den BER gereist. Laut Flughafengesellschaft sind das 1,2 Millionen Menschen mehr als im gesamten ersten Halbjahr 2021.

Im März 2022 seien 2800 Tonnen Luftfracht abgefertigt worden. Laut Flughafengesellschaft waren das 1000 Tonnen mehr als im März 2021 und etwa ebenso viele Tonnen wie im Vor-Corona-Jahr 2019.