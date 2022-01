Flurbereinigung für Weinbau an der Ahr freigegeben

Das Weinbauministerium hat zwei Flurbereinigungsverfahren für den Wiederaufbau von Rebflächen an der Ahr vorzeitig freigegeben. Im Zusammenspiel mit Eigentümern, Winzern und Ortsgemeinden sowie in Abstimmung mit der Wasserwirtschaft sei ein schnelles und zielgerichtetes Landmanagement erforderlich, um den Winzerbetrieben die Chance für den Wiederaufbau ihrer zerstörten Rebflächen zu ermöglichen, sagte Staatssekretär Andy Becht (FDP) am Mittwoch in Mainz.

Das Weinbauministerium hat zwei Flurbereinigungsverfahren für den Wiederaufbau von Rebflächen an der Ahr vorzeitig freigegeben. Im Zusammenspiel mit Eigentümern, Winzern und Ortsgemeinden sowie in Abstimmung mit der Wasserwirtschaft sei ein schnelles und zielgerichtetes Landmanagement erforderlich, um den Winzerbetrieben die Chance für den Wiederaufbau ihrer zerstörten Rebflächen zu ermöglichen, sagte Staatssekretär Andy Becht (FDP) am Mittwoch in Mainz.

Regulär wären die Bodenordnungsverfahren erst im Frühjahr freigegeben worden. Die Flurbereinigungsverfahren werden nun vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westerwald-Osteifel organisiert. Dabei können unter Einbeziehung aller Beteiligten Flächen im Tal neu geordnet und strukturiert werden. Auch der Ankauf freiwerdender Flächen wird dadurch möglich.