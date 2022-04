Die Oppositionsfraktionen von CDU und Freien Wählern haben den Ausschluss des Grünen-Fraktionsvorsitzenden Bernhard Braun aus dem Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal beantragt. Braun scheine in einem Maße in das Geschehen der Flutnacht involviert zu sein, dass er nicht mehr tragbar sei als stellvertretendes Mitglied des Untersuchungsausschusses, sagte der CDU-Obmann im Ausschuss, Dirk Herber, am Mittwoch in Mainz.

Über den Antrag wird voraussichtlich am kommenden Freitag beraten. Wenn Braun Gelegenheit zur Anhörung gegeben wird, könnte es nach der Osterpause am 29. April zur Entscheidung kommen. Dabei ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Anstelle einer Abstimmung könne Braun das Mandat im Ausschuss auch aus eigener Entscheidung niederlegen, sagte der Obmann der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid.