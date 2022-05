Nach dem Alarmruf der Landesarmutskonferenz wegen des Wegfalls sozialer Angebote in der Corona-Pandemie in Brandenburg hat das Sozialministerium auf die Fördermittel des Landes hingewiesen. «Bei vom Land geförderten Projekten im sozialen Bereich gab es keine Reduzierung der finanziellen Mittel im Verlauf der Corona-Pandemie», teilte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse in Potsdam mit. Bei schnell und unbürokratisch zu erhaltenden Beratungsangeboten wie den 2019 neu eingeführten Familienzentren sei die Landesförderung im vergangenen Jahr sogar um ein Drittel auf 640.000 Euro im Jahr erhöht worden. Mit dem Pakt für Pflege würden die Kommunen unterstützt, Begegnungsorte in Quartieren zu schaffen.

Die Landesarmutskonferenz ist ein Zusammenschluss von Kirchen, Vereinen und Verbänden, die sich um Menschen in Armut kümmern. Sie sieht wegen der Corona-Pandemie Tafeln, Kleiderkammern, Beratungsangebote und Begegnungsstätten in Brandenburg zum Teil in ihrer Existenz bedroht. Am Mittwoch hatte sie darauf aufmerksam gemacht und mehr staatliche Unterstützung für gefährdete Dienste und Einrichtungen gefordert, da Staatshilfen die finanziellen Probleme der Träger nur stellenweise aufgefangen hätten. Die Konferenz sieht einen steigenden Bedarf für Beratung und Hilfen.