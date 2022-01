Forderungen zu Nachbesserungen für Strukturwandel nehmen zu

In Brandenburg und Sachsen mehren sich die Stimmen für mehr Tempo beim Strukturwandel in der Lausitz. Nachdem diese Woche bereits die Lausitzkommission eine schnellere Umsetzung bisheriger Zusagen forderte, verlangte auch der sächsische CDU-Politiker Marko Schiemann Konsequenzen aus dem vom Bund gewünschten vorzeitigen Kohleausstieg schon im Jahr 2030. Der Strukturwandel müsse vor dem Ausstieg kommen und nicht nachher, sagte Schiemann der Deutschen Presse-Agentur in Dresden. Deshalb müsse die Bundesregierung das Geld für die Projekte schneller fließen lassen. Ähnlich hatte sich diese Woche auch der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider, geäußert.

Schiemann wies auf Folgen eines zögerlichen Handelns hin. Der Region drohe wegen mangelnder Perspektiven erneut ein personeller Aderlass. Genau wie die Lausitzkommission sieht er in einer besseren Infrastruktur ein Kernelement, um Ansiedlungen von Unternehmen sowie das Leben der Bevölkerung in einer vergleichsweise dünn besiedelten Region zu erleichtern.