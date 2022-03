Neun Forschungsprojekte junger Wissenschaftler an NRW-Hochschulen und Forschungseinrichtungen bekommen Fördergelder von der EU von bis zu zwei Millionen Euro. Die Auszeichnungen des Europäischen Forschungsrates (ERC) gingen nach Aachen, Bochum, Bonn, Köln, Münster und an das Forschungszentrum Jülich, teilte das NRW-Wissenschaftsministerium am Mittwoch mit. Erforscht werden unter anderem die Immunreaktion im Körper, um Entzündungen besser zu verstehen (Bonn), neue Möglichkeiten des Kunststoff-Recyclings (Jülich) und Therapiewege für Nieren- und Herzinsuffizienz (Aachen).

