Melanie Siegel, Professorin für Informationswissenschaft an der Hochschule Darmstadt, sitzt vor einem Bildschirm. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hessische Fahnder sollen ab Mitte des Jahres auf eine neuentwickelte Software zu schnelleren Erkennung von Hasskommentaren im Internet zurückgreifen können. Ein vom Innenministerium gefördertes Forschungsprojekt des Fraunhofer Institut für Sichere Informationstechnologie und der Hochschule Darmstadt soll den Ermittlern künftig unter die Arme greifen. Das Programm soll potenzielle Gefahren und strafrechtsrelevante Tweets schneller klassifizieren. «Das, was wir hier in dem Projekt untersuchen, sind Hasskommentare», sagte die Professorin für Informationswissenschaft an der Hochschule Darmstadt, Melanie Siegel, der Deutschen Presse-Agentur.

Hessische Fahnder sollen ab Mitte des Jahres auf eine neuentwickelte Software zu schnelleren Erkennung von Hasskommentaren im Internet zurückgreifen können. Ein vom Innenministerium gefördertes Forschungsprojekt des Fraunhofer Institut für Sichere Informationstechnologie und der Hochschule Darmstadt soll den Ermittlern künftig unter die Arme greifen. Das Programm soll potenzielle Gefahren und strafrechtsrelevante Tweets schneller klassifizieren. «Das, was wir hier in dem Projekt untersuchen, sind Hasskommentare», sagte die Professorin für Informationswissenschaft an der Hochschule Darmstadt, Melanie Siegel, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Software soll bei der im Sommer 2019 geschaffenen Meldestelle «Hessen gegen Hetze» eingegangene, verdächtige Kommentare aus dem Internet untersuchen. «Es geht darum, dass die Maschine alles, was gemeldet wird, auch gleich verarbeitet. Das geht dann auch schneller», sagte Siegel. Das heiße nicht, dass dann gleich ein Strafverfahren eingeleitet werde.

Seit Bestehen wurden dem Innenministerium zufolge der Meldestelle «Hessen gegen Hetze» rund 4850 Beiträge aus sozialen Netzwerken, Webseiten, Blogs und Kommentarspalten gemeldet. Wegen dieser Meldungen leitete die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt 1200 Ermittlungsverfahren ein.