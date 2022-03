Der Fotodienstleister Cewe trennt sich von seinem Vorstandsvorsitzenden Christian Friege. Der Vertrag werde wegen unterschiedlicher Auffassungen über die Unternehmensführung nicht über den 31. Dezember 2022 hinaus verlängert, teilte der Vorsitzende des Kuratoriums der Neumüller Cewe Color Stiftung, Rolf Hollander, am Donnerstag in Oldenburg mit. Eine Entscheidung über die Nachfolge sei noch nicht getroffen worden. Friege habe angeboten, «die Kontinuität in der Führung zu gewährleisten und eine reibungslose Übergabe zu ermöglichen». Als persönlich haftende Gesellschafterin führt die Neumüller Cewe Color Stiftung die Geschäfte der börsennotierten Cewe Stiftung & Co KGaA.

