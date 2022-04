Aktivisten haben am Donnerstag auf der Untermainbrücke in Frankfurt eine ölartige Flüssigkeit auf die Fahrbahn geschüttet, wodurch eine Radfahrerin gestürzt ist. Sie wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Aktivisten seien der Gruppierung zuzuordnen, die bereits in den vergangen Tagen wiederholt für Verkehrsbehinderungen in Frankfurt gesorgt hatten.

Sie blockierten demnach sowohl die Untermain- als auch die Friedensbrücke. Einige klebten sich erneut an der Fahrbahn fest. Auch auf der Friedensbrücke sei eine ölartige Flüssigkeit verschüttet worden, sagte der Polizeisprecher. Beide Brücken wurden gesperrt. Der Verkehr lief nach Angaben des Sprechers auf beiden Main-Seiten zunächst weiter, allerdings «etwas zähflüssiger als normal». Eine Überquerung des Mains sei durch die Blockaden allerdings erschwert.

Es ist der vierte Tag in Folge, an dem Aktivisten Straßen in Frankfurt blockieren. Mit ihren Blockaden demonstrieren sie gegen die Gewinnung von fossilen Brennstoffe und sprechen sich für erneuerbare Energien aus. Anfang der Woche waren Strafverfahren gegen Beteiligte der Aktionen eingeleitet worden.