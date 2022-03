Frankfurt am Main

Frankfurt am Main Angriff nach homophober Beleidigung: Polizei sucht Zeugen

Eine Personengruppe soll nach Polizeiangaben in der Frankfurter Innenstadt nach einer homophoben Beleidigung attackiert und geschlagen worden sein. Die Angreifer seien unerkannt entkommen, teilte die Polizei am Montag zu dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag mit. Ein 26 Jahre altes Mitglied aus der Gruppe berichtete demnach der alarmierten Streife, von einem jungen Mann aus einer anderen Gruppe heraus unvermittelt homophob beleidigt worden zu sein. Auf die Erwiderung, dass diese Äußerung unangemessen sei, habe der andere mit Faustschlägen reagiert. Auch dessen Begleiter hätten daraufhin die Gruppe attackiert.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll ein 25-Jähriger zudem mit einem Nothammer bedroht und eine 30 Jahre alte Dragqueen mit einem unbekannten Gegenstand beworfen und am Kopf getroffen worden sein. Einer der Täter soll mit dem Hammer auch die Scheibe eines Geschäfts eingeschlagen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall und den mutmaßlichen Tätern - fünf Männer im Alter von etwa 16 bis 20 Jahren - geben können.