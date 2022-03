Wegen Bauarbeiten im Riederwald in Frankfurt fahren die U-Bahnen der Linien 6 und 7 vom 14. bis 19. März und vom 21. bis 26. März nicht wie gewohnt. Bahnen der U6 sind jeweils in der Hauptverkehrszeit (6.30 Uhr bis 19 Uhr) nur im 10-Minuten-Takt unterwegs, wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) am Donnerstag mitteilte. Auch die U7 fahre dann im 10-Minuten-Takt - allerdings nicht zwischen Johanna-Tesch-Platz und Enkheim. Dort können während der Bauarbeiten keine Bahnen der U7 fahren.

Ein Schienenersatzverkehr ist den Angaben nach auf dem unterbrochenen Abschnitt nicht im Einsatz, dafür fahren die Bahnen der U4 häufiger nach Enkheim. Fahrgäste werden gebeten, an der Konstablerwache in die Linie U4 zu steigen. Im genannten Zeitraum fahren alle Bahnen der Linie U4 bis nach Enkheim und enden nicht an der Seckbacher Landstraße, so die VGF. Grund für die Einschränkungen seien vorbereitende Arbeiten für den Bau des Riederwaldtunnels.