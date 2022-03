Frankfurt am Main Streifenwagen fährt 16-Jährige an: Schwer verletzt

Eine Passantin ist im Frankfurter Stadtteil Ostend von einem Streifenwagen der Polizei angefahren und schwer verletzt worden. Das Fahrzeug habe die 16-Jährige am Freitagabend bei einer Einsatzfahrt erfasst, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall ereignete sich demnach in einem Kreuzungsbereich, der zum Teil mit Fußgängerampeln geregelt wird. Die verletzte Fußgängerin wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache sei noch unklar, derzeit würden Zeugen befragt, teilte ein Sprecher am Samstag mit.

