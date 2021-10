Frankfurt präsentiert Logo für Fußball-EM 2024

Die Stadt Frankfurt hat per Illumination auf dem Römer ihr Turnierlogo als ein Spielort der Fußball-Europameisterschaft 2024 vorgestellt. Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sagte laut Mitteilung am Dienstagabend: «Fußball und Frankfurt - das gehört zusammen wie Ebbelwei und Geripptes. Wir waren Austragungsort bei vier großen Turnieren, Weltmeisterinnen und Weltmeister feierten ihren Sieg auf unserem Römerbalkon. Wir freuen uns darauf, als Stadt in der Mitte Europas 2024 Teams und Fans aus ganz Europa bei uns willkommen zu heißen.» Das Turnierlogo zeigt den EM-Pokal und den Frankfurter Römer, also das historische Rathaus der Stadt. Die Fußball-EM 2024 wird in zehn deutschen Städten ausgetragen.

