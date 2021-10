Frankfurter Clubs bevorzugen 2G-Option

Ein DJ steht in einem Club am Mischpult. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Bei der Mehrzahl der Clubs in Frankfurt haben nur geimpfte und genesene Personen Zutritt. «Deutlich mehr als die Hälfte der Frankfurter Clubs gehen mit 2G mit», erklärte das Netzwerk «Clubs am Main» der Deutschen Presse-Agentur. Nur unter 2G-Bedingungen sei ein klassischer Club-Betrieb möglich. So entfällt dabei zum Beispiel die Maskenpflicht. Auch eine Personenbegrenzung gibt es nicht. Die Wiedereröffnung der Clubs unter 2G-Bedingungen, die Mitte September möglich wurde, sorgt laut «Clubs am Main» für großen Andrang: «Der Zuspruch des Publikums ist voll da. Die Schlangen sind lang, die Tickets gehen gut weg».

