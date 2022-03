Franzose inszeniert «Carmen» nach Ursprungsfassung

Ungeachtet der Beschränkungen durch die Corona-Krise planen die Theatermacher in Neustrelitz im Juli wieder Schlossgarten-Festspiele. Dabei soll vom 1. bis 23. Juli diesmal die Oper «Carmen» gezeigt werden, wie Intendant Sven Müller von der Theater und Orchester GmbH am Donnerstag in Neustrelitz sagte.

Ungeachtet der Beschränkungen durch die Corona-Krise planen die Theatermacher in Neustrelitz im Juli wieder Schlossgarten-Festspiele. Dabei soll vom 1. bis 23. Juli diesmal die Oper «Carmen» gezeigt werden, wie Intendant Sven Müller von der Theater und Orchester GmbH am Donnerstag in Neustrelitz sagte.

In der Regie des Franzosen Marc Adam soll sich das Stück aber stark an der Novelle «Carmen» des französischen Schriftstellers Prosper Mérimée orientieren, die der Oper von Georges Bizet zugrunde liegt. Diese Novelle sei heute noch Schulstoff in Frankreich. Für die Hauptrollen sind Jana Markovic und Bernd Könnes vorgesehen.

«Carmen» biete die besten Voraussetzungen für unterhaltsames Freilufttheater, sagte Müller. Das Bühnenbild solle an eine Stierkampf-Arena erinnern. Für dieses Jahr sind 13 Vorstellungen geplant. Unter den jetzigen Corona-Bedingungen dürften nur die Hälfte der rund 1300 Plätze pro Vorstellung belegt werden.

«Davon sind rund 3000 Karten, also 50 Prozent des Erlaubten - schon gebucht», sagte Müller. Man hoffe aber, dass bis zum Sommer noch mehr Lockerungen erlaubt würden. Die Operetten-Festspiele am Schlossgarten haben mit mehr als 20 Jahren schon Tradition an der Mecklenburgischen Seenplatte. Vor der Corona-Pandemie kamen bis zu 14.000 Zuschauer pro Freiluftsaison. Die Theater und Orchester GmbH ist mit mehr als 200 Beschäftigten eines von vier großen Theaterhäusern im Nordosten.