Frau bei Brand in Eimsbüttel verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg ist eine Frau verletzt worden. Die Einsatzkräfte wurden am Samstagabend alarmiert, da ein Treppenhaus im Stadtteil Eimsbüttel verraucht war, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag sagte. Zeugen berichteten demnach von einem lauten Knall. Wie sich später herausstellte, brannten dem Sprecher zufolge zwei Fahrradanhänger in der Tiefgarage des Hauses. Neun Menschen seien in Sicherheit gebracht worden, die Frau sei wegen einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

