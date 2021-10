Frau bei Brand in Frankfurt-Sachsenhausen gestorben

Frau bei Brand in Frankfurt-Sachsenhausen gestorben

Bei einem Wohnungsbrand in Frankfurt-Sachsenhausen ist in der Nacht zum Montag eine 38 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Das Feuer brach aus bisher ungeklärten Gründen in einer Wohnung im 5. Obergeschoss eines sechsgeschossigen Wohnhauses aus, berichtete ein Polizeisprecher. Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten durchsuchten die Wohnung und fanden die Frau. Sie wurde sofort ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Trotz Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt vor Ort aber nur noch den Tod der 38-Jährigen feststellen. Auch ein Hund konnte nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden. Weitere Verletzte gab es nicht.

Bei einem Wohnungsbrand in Frankfurt-Sachsenhausen ist in der Nacht zum Montag eine 38 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Das Feuer brach aus bisher ungeklärten Gründen in einer Wohnung im 5. Obergeschoss eines sechsgeschossigen Wohnhauses aus, berichtete ein Polizeisprecher. Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten durchsuchten die Wohnung und fanden die Frau. Sie wurde sofort ins Freie gebracht und dem Rettungsdienst übergeben. Trotz Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt vor Ort aber nur noch den Tod der 38-Jährigen feststellen. Auch ein Hund konnte nur noch tot aus der Wohnung geborgen werden. Weitere Verletzte gab es nicht.

Knapp 70 Bewohner mussten für die Löscharbeiten schlagartig das Mehrfamilienhaus im Süden der Bankenmetropole verlassen. Da sich der Brand den Angaben zufolge hauptsächlich auf eine Wohnung beschränkt hatte, konnten die Bewohner nach Abrücken der Einsatzkräfte zurück in ihr Zuhause. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.