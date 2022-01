Frau bei Feuer in Scheune verletzt - Tiere in Sicherheit

Bei einem Brand in einer Countryscheune in Heldburg im Kreis Hildburghausen ist am frühen Sonntagmorgen eine Frau verletzt worden. Die 28-Jährige sei mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die Tiere der Erlebnis-Ranch konnten alle gerettet werden. Eine Halle brannte jedoch ab. Die Polizei schätzt den Schaden auf 250.000 Euro. Zur Brandursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

