Frau bei Wohnungsbrand lebensgefährlich verletzt

Eine Frau hat bei einem Feuer in ihrer Wohnung in Darmstadt lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Der Brand war am Freitagabend nach bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Anwohner alarmierten den Rettungsdienst, nachdem sie auf die Rauchentwicklung aufmerksam geworden waren. Die 54-Jährige befand sich alleine in ihrer Wohnung konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Diese brachten sie in eine Spezialklinik.

