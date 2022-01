Frau bewusstlos und verletzt in Toilette entdeckt

Eine 41-Jährige ist in Stendal in einer öffentlichen Toilette verletzt und bewusstlos gefunden worden. Die Polizei schließt anhand der Verletzungen eine Straftat nicht aus, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Eine Passantin hatte die Frau am Montagabend gegen 18.40 Uhr am Winckelmannplatz entdeckt und den Rettungsdienst gerufen. Die 41-Jährige kam in ein Krankenhaus. Kriminalisten sicherten Spuren am Fundort.

