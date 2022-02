Frau in Güstrow niedergestochen: Tatverdächtige in Gewahrsam

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist in Güstrow eine Frau lebensbedrohlich verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, wurde das Opfer am Vormittag auf offener Straße mit einem Messer attackiert. Zeugen alarmierten die Polizei, die eine andere Frau als Tatverdächtige in Gewahrsam nehmen konnte. Das Opfer kam in eine Klinik. Gegen die mutmaßliche Täterin wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Die Hintergründe des Vorfalls seien noch nicht vollständig geklärt.

