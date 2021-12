Frau lebensbedrohlich verletzt nach Rauchgasvergiftung

Eine Frau hat in Stuttgart eine lebensbedrohliche Rauchgasvergiftung erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge entwich am Samstagabend Kohlenmonoxid aus einer Gastherme in der Wohnung der 52-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus und behandelten vier Mitbewohner, die unverletzt blieben. Die Gaszufuhr wurde im Haus abgestellt.

Eine Frau hat in Stuttgart eine lebensbedrohliche Rauchgasvergiftung erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge entwich am Samstagabend Kohlenmonoxid aus einer Gastherme in der Wohnung der 52-Jährigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus und behandelten vier Mitbewohner, die unverletzt blieben. Die Gaszufuhr wurde im Haus abgestellt.