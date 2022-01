Frau nach Zusammenstoß in Auto eingeklemmt: Schwer verletzt

Eine Frau ist nach einem Frontalzusammenstoß im Wartburgkreis in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die 60-Jährige sei am Samstagabend zwischen Neukirchen und Stregda auf die Gegenspur geraten, teilte die Polizei mit. Dort krachte ihr Auto in einen entgegenkommenden Wagen. Das andere Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Graben geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Die 60-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Eine Frau ist nach einem Frontalzusammenstoß im Wartburgkreis in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die 60-Jährige sei am Samstagabend zwischen Neukirchen und Stregda auf die Gegenspur geraten, teilte die Polizei mit. Dort krachte ihr Auto in einen entgegenkommenden Wagen. Das andere Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Graben geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Die 60-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.