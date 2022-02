Frau rettet sich und Kind aus brennendem Auto

Eine 38-Jährige hat im Vogtlandkreis sich und ihr Kind aus einem brennenden Fahrzeug gerettet. Aus dem Motorraum des Autos waren während der Fahrt in Schönberg plötzlich Flammen geschlagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau habe es am Freitagnachmittag aber noch rechtzeitig geschafft, aus dem Auto auszusteigen und ihr Kind in Sicherheit zu bringen. Der Wagen brannte anschließend komplett aus. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro. Zum Alter des Kindes konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

