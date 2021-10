Frau soll KZ-Gedenkstätte mit Nazi-Symbolen beschmiert haben

Eine junge Frau soll den ehemaligen SS-Schießplatz in Hebertshausen, der zur KZ-Gedenkstätte Dachau gehört, mit einem Hakenkreuz haben. Die 24-Jährige soll auch in einem Fahrradparkhaus am S-Bahnhof in Dachau rechtsextremistische Zeichen angebracht haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach Angaben der Ermittler soll die Dachauerin in sechs Fällen Graffitis gesprüht und die Taten teilweise eingeräumt haben. Neben der Sachbeschädigung stellt das Verwenden des verbotenen Hakenkreuzsymbols auch eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch dar, wie die Polizei betonte: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Eine junge Frau soll den ehemaligen SS-Schießplatz in Hebertshausen, der zur KZ-Gedenkstätte Dachau gehört, mit einem Hakenkreuz haben. Die 24-Jährige soll auch in einem Fahrradparkhaus am S-Bahnhof in Dachau rechtsextremistische Zeichen angebracht haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach Angaben der Ermittler soll die Dachauerin in sechs Fällen Graffitis gesprüht und die Taten teilweise eingeräumt haben. Neben der Sachbeschädigung stellt das Verwenden des verbotenen Hakenkreuzsymbols auch eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch dar, wie die Polizei betonte: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.