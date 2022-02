Frau soll mehr als 100 Straftaten begangen haben

Eine wegen mehr als 100 Straftaten gesuchte Frau und ihr Lebensgefährte sind nach monatelangen Ermittlungen in der Nähe von Saarbrücken gefasst worden. Der 28-Jährigen werden dutzende Diebstähle und gewerbsmäßige Betrügereien vorgeworfen, wie die Polizei am Freitag in Saarbrücken mitteilte. «In den meisten Fällen lenkte sie Verkäuferinnen in unterschiedlichen Geschäften ab, um deren private Taschen oder Geldmappen im Kassenbereich zu entwenden.» Die gestohlenen Bankkarten habe sie für weitere Betrugshandlungen im Saarland benutzt.

Der 30-Jährige wurde wegen Betrugs in mehreren Fällen und Verkehrsstraftaten gesucht. Das am Mittwoch festgenommene Paar war nach Polizeiangaben zuletzt untergetaucht und lebte in Hotels, Ferienwohnungen oder Fahrzeugen. In ihrem Auto fanden die Ermittler gestohlene Bank-, Wertkarten und Mobiltelefone sowie Geld und neuwertige Kleidung, wie es weiter hieß.