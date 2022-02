Frau stirbt wegen Gasen aus defekter Therme

In Berlin ist eine 24 Jahre alte Frau wegen einer defekten Gastherme gestorben. Die 25 Jahre alte Mitbewohnerin der Frau fand die 24-Jährige am Donnerstagabend leblos in der gemeinsamen Wohnung im Stadtteil Zehlendorf und alarmierte die Feuerwehr, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Diese stellte in der Wohnung einen erhöhten CO2-Wert und daraufhin einen Gasaustritt an der Gastherme im Keller des Mehrfamilienhauses fest. Die Bewohner des Hauses und eines angrenzenden Hauses wurden evakuiert. Die 24-Jährige starb nach Polizeiangaben vermutlich an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Die 25-Jährige wurde zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht, verließ dieses aber bereits wieder.

