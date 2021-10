Frau stürzt beim Klettern von Felsen ab: Schwerverletzt

Im sächsischen Vogtlandkreis ist eine Frau beim Klettern von einem Felsen abgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge löste sich am Sonntagnachmittag eine lockere Stelle von dem Felsen in Neustadt/Vogtland, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Die Frau fiel und erlitt einen Knochenbruch am Arm.

