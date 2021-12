In Berlin ist eine Frau im Stadtteil Spandau aus einem Fenster gefallen, sie starb noch im Rettungswagen. Es habe eine Festnahme gegeben, teilte sie Polizei mit.

In Berlin beschäftigt ein Todesfall die Polizei: Eine 49 Jahre alte Frau wurde bei einem Sturz aus einer Wohnung in Spandau tödlich verletzt. Ein 38 Jahre alter Mann, laut Polizei mutmaßlich ihr Lebensgefährte, wurde festgenommen.

Ursache des Fenstersturzes in Berlin noch unklar

Was genau passiert ist und welcher Verdacht besteht, sagten die Ermittler am Donnerstag noch nicht. Die Frau sei am Mittwochabend aus bislang ungeklärten Gründen aus einem Fenster im ersten Obergeschoss ihrer Wohnung in der Jagowstraße gestürzt. Sie starb im Rettungswagen.

