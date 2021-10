Frau versprüht Reizgas in Straßenbahn: Sieben Verletzte

Eine 37 Jahre alte Frau hat am Samstagabend in einer Essener Straßenbahn Reizgas versprüht. Sieben Fahrgäste, darunter ein Säugling, seien dabei leicht verletzt worden, teilte die Essener Polizei am Sonntag mit. Sie seien von Rettungskräften betreut worden, drei der Verletzten - darunter der Säugling - kamen vorsorglich in Krankenhaus. Sie seien nach ambulanter Behandlung wieder entlassen worden, sagte der Sprecher. Gegen die 37-Jährige werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Wieso sie das Reizgas gesprüht hat, war zunächst unklar.

