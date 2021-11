Frau will keine Maske tragen: Ehepaar greift Polizisten an

Eine 30 Jahre alte Frau hat am Hauptbahnhof in Dortmund Bundespolizisten angegriffen, weil sie aufgefordert wurde eine Mund-Nasenbedeckung anzuziehen. Sie attackierte die Beamten vor Ort mit Tritten und Faustschlägen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Unterstützt wurde sie dabei von ihrem 32 Jahre alten Ehemann.

Die Polizeibeamten hatten am Samstagabend zunächst den 32-jährigen Mann kontrolliert, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Er habe eine Maske getragen, die nicht seine Nase bedeckte. Darauf wiesen ihn die Beamten demnach hin.

Seine Frau, die gar keine Maske trug, stieß zu der Kontrolle hinzu. Als sie aufgefordert wurde, eine Mund-Nasenbedeckung anzuziehen, beleidigte sie die Polizisten und griff sie an. Das Ehepaar konnte nach Angaben der Polizei nur mit erheblichem Widerstand auf die Polizeiwache gebracht werden. Ein Alkoholtest ergab, dass beide zum Zeitpunkt der Kontrolle betrunken waren. Die Polizeibeamten wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Es wurden Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung, sowie Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung eingeleitet.