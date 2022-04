Aufstiegstrainerin Anne Pochert wird die Fußball-Frauen des FC Carl Zeiss Jena im Sommer verlassen. Über ihre Entscheidung, eine mögliche Vertragsverlängerung nicht annehmen zu wollen, habe die 36-Jährige Verein und Mannschaft in dieser Woche informiert, teilte der Verein am Mittwochabend mit. «Die Entscheidung ist mir nach so langer Zeit sehr schwergefallen und hat nichts mit möglichen Angeboten anderer Vereine zu tun», sagte Pochert der Mitteilung zufolge. Bis zum Saisonende Mitte Mai werde sie gemeinsam mit ihrem Trainer- und Betreuerteam an den verbleibenden drei Spieltagen der Frauen-Bundesliga weiter an der Seitenlinie stehen.

Pochert ist seit 2004 in verschiedenen Funktionen für den Verein tätig. 2020 wurde sie Trainerin der Zweitligafrauen und führte sie in ihrer ersten Saison in die Bundesliga. Dort steht Jena aktuell jedoch abgeschlagen auf dem letzten Platz und steht vor dem Abstieg. Der Verein hat nach eigenen Angaben für die Frauen-Bundesliga keine neue Lizenz beantragt.