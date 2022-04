Halle verliert nach schwachem Auftritt in Neckarsulm

Halle verliert nach schwachem Auftritt in Neckarsulm

Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben sich bei ihrem Gastspiel in Neckarsulm wie ein Zweitligist präsentiert. Die Saalestädterinnen erlitten im Duell der Tabellennachbarn ein bitteres 25:33 (10:19)-Debakel und verpassten den Sprung auf den siebenten Platz. Den größten Anteil am Erfolg der Gastgeberinnen, die nach vier sieglosen Spielen wieder als Gewinner vom Parkett gingen, hatten Johanna Stockschläder (8), Lucie-Marie Kretzschmar, Daphne Gautschi (je 6) und Lynn Knippenborg (6/3). Bei Halle konnte nur Lea Gruber (6) überzeugen.

Nur sieben Minuten hielt der SV Union mit. Nach dem 3:3 zogen die Gastgeberinnen über 9:4 (15.) und 12:5 (18.) bis zur Pause auf neun Treffer davon. Die Gäste leisteten sich viele Ballverluste im Angriff und offenbarten riesige Lücken in der Abwehr. Erst in der Schlussphase konnten die Hallenserinnen, die in der 47. Minute 17:30 hinten lagen, etwas Ergebniskosmetik betreiben.