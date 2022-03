Anlässlich des Weltfrauentages haben die Frauenhäuser in Brandenburg gefordert, Beratungs- und Schutzangebote für Frauen auszubauen. «Wir haben noch immer zu wenig Plätze in den Frauenhäusern im Land», sagte Catrin Seeger, Vorstandsfrau des Netzwerks der brandenburgischen Frauenhäuser am Dienstag. Nach der Istanbul-Konvention, die auch Deutschland unterzeichnet hat, benötige Brandenburg 251 Plätze, tatsächlich seien derzeit aber nur 127 vorhanden.

«Wir müssen immer wieder von Gewalt betroffene Frauen abweisen, weil wir nicht ausreichend Platz haben», sagte Seeger, die auch Projektleiterin des Beratungs- und Krisenzentrum für Frauen in Rathenow (Havelland) ist.

Frauen, ihre Kinder sowie lesbische, schwule, bisexuelle oder transgeschlechtliche Menschen litten in jedem Krieg auch unter struktureller, geschlechtsbezogener und gezielt eingesetzter Gewalt. «Die Möglichkeit zur Flucht muss auch für besonders gefährdete Personen wie Transfrauen und rassistisch diskriminierte Personen sichergestellt werden», hieß es vom Netzwerk. Um die Versorgung mit Frauenhausplätzen im Land sicherzustellen, fordert das Netzwerk dafür ein Gesetz in Brandenburg.

Brandenburgs Frauenministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) betonte mit Blick auf den Weltfrauentag, es seien vor allem Frauen und Kinder, die nun auf der Flucht seien. «Um ihr Schicksal müssen wir uns in dieser schweren Zeit ganz besonders kümmern.»