Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand in Freiburg gestorben. Rettungskräfte brachten zudem einen schwer verletzten Mann mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Sonntagabend mitteilte. Den Angaben zufolge verständigten Zeugen die Einsatzkräfte, da sie aus der Wohnung einen Rauchwarnmelder hörten. Feuerwehrleute öffneten die Türe mit Gewalt und fanden den Schwerverletzten. «Für die in der Wohnung lebende Frau kam jede Hilfe zu spät», heißt es weiter. In welchem Verhältnis die beiden zueinander standen, blieb unklar.

