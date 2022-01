Freier Horizont kritisiert geplanten Ausbau von Öko-Energie

Die Energieausbaupläne von Bund und Land gehen nach Ansicht der Partei Freier Horizont MV stark zu Lasten der Bewohner auf dem Land und schaden der Umwelt. Wie Sprecher Norbert Schumacher am Mittwoch in Penzlin (Mecklenburgische Seenplatte) sagte, würde der von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) propagierte Ausbau von Wind- und Solaranlagen «nur Herstellern und Projektplanern sowie den Flächeneigentümern nutzen.» Zudem fehlten immer noch Speichermöglichkeiten für Energie aus erneuerbaren Quellen.

Habeck hatte am Dienstag erklärt, dass es unter anderem viel zu wenig ausgewiesene Flächen für Windkraft gebe. Die neue Bundesregierung wolle das Ziel von zwei Prozent der Landesflächen für die Windenergie an Land gesetzlich verankern, was viermal mehr als bisher wäre.

Menschen, die in ländlichen Regionen mit Windparks in Mecklenburg und Vorpommern wohnen, hätten schon bisher kaum etwas davon, sagte Schumacher. Beispiele seien Regionen wie Altentreptow, wo bereits überproportional viele Windräder liefen. Die Ankündigung Habecks, «den Artenschutz zu harmonisieren», bedeute dessen Beseitigung dort, wo Artenschutz den Ausbau von Windkraft und Photovoltaik störe, sagte Schumacher. Grundsätzlich sei das Ziel des Bundes, die Wirtschaft ganz auf Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen umzustellen, auch mit der anvisierten Verdoppelung von derzeit rund 30.000 Windkraftanlagen rechnerisch nicht zu erreichen.

Der Freie Horizont vereint eine Reihe von Initiativen im Nordosten und hat Kommunalpolitiker in mehreren Kommunalparlamenten in Mecklenburg-Vorpommern. Besonders aktiv ist die Partei unter anderem im Süden Vorpommerns, wo trotz hoher Windraddichte weitere Windparks geplant werden. Auch die Deutsche Wildtierstiftung lehnt Windräder in der Region ab.