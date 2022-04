Nach zwei Jahren mit Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie darf in Berlins Freibädern in diesem Sommer wieder nach Herzenslust geplanscht werden. «Wir starten in eine Freibadesaison, die eine normale Freibadesaison ist», sagte der Vorstandsvorsitzende der Berliner Bäder-Betriebe, Johannes Kleinsorg, auf einer Pressekonferenz mit Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag im Sommerbad Wilmersdorf.