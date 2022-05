Mehr als 100 Oldtimer sind am Donnerstag zu einer mehrtägigen Rallye am Bodensee und im Allgäu gestartet. Hinterm Steuer saßen beim Auftakt in Friedrichshafen der Starterliste zufolge auch prominente Fahrer wie der ehemalige Formel-1-Pilot Nick Heidfeld und der mehrfache Bob-Olympiasieger André Lange. Unter den 116 angemeldeten Old- und Youngtimern befand sich zudem unter anderem der ehemalige Jagd-Mercedes des Schahs von Persien.