Fridays for Future demonstriert gegen grünes Atom-Label

Mit einer Demonstration in Frankfurt haben sich Klimaaktivisten von Fridays for Future an einem bundesweiten Aktionstag gegen die EU-Pläne für ein grünes Label für Atom- und Gaskraftwerke beteiligt. Einige Dutzend Demonstranten zogen am Freitag von der Alten Oper aus durch die Frankfurter Innenstadt. Die EU-Entscheidung sorge dafür, dass Billionen Euro an Investitionen in klimaschädliche Energieträger fließen, deren Zeit seit langem vorbei sei, erklärte Fridays for Future. Während Profite der fossilen Industrie gesichert würden, werde der dringende Ausbau erneuerbarer Energien erschwert.

Hintergrund ist die geplante Einstufung auf EU-Ebene, die sogenannte Taxonomie, mit der die Kommission festlegen will, welche Geldanlagen künftig als klimafreundlich gelten sollen. Dazu hatte die Kommission am 31. Dezember einen Vorschlag vorgelegt, der vorsieht, dass Investitionen in neue Atomkraftwerke als grün klassifiziert werden können, wenn sie neuesten Standards entsprechen und ein konkreter Plan für den radioaktiven Müll vorliegt. Auch Investitionen in neue Gaskraftwerke sollen insbesondere auf Wunsch Deutschlands übergangsweise als grün eingestuft werden können.